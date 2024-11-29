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Кафельников на фоне скандала со Швентек призвал к пожизненной дисквалификации за допинг

Экс-теннисист Кафельников призвал пожизненно дисквалифицировать за допинг

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников на своей странице в социальной сети X после информации о допинговом деле представительницы Польши Иги Швентек призвал пожизненно отстранять спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

«Должна быть пожизненная дисквалификация для тех, кого поймали на использовании запрещенных веществ! Никаких оправданий и ноль толерантности вне зависимости от того, кто ты!» — написал Кафельников.

В крови спортсменки был обнаружен триметазидин. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) постановило, что появление запрещенного препарата в допинг-пробе было вызвано загрязненным мелатонином — нерецептурным лекарством, которое не запрещено Международным антидопинговым агентством (WADA).

В произошедшем нет «значительной вины или халатности» игрока.

Швентек сдала положительный допинг-тест 12 августа 2024 года, ровно через месяц ITIA уведомило теннисистку о нарушении правил. Она была отстранена на месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Триметазидин был найден в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которая из-за положительной допинг-пробы была дисквалифицирована на четыре года.

Ранее из-за Валиевой срок дисквалификации второй ракетки мира назвали смешным.

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