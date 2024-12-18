Российский хоккеист заявил, что намерен мешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант» в шутку заявил, что будет мешать своему соотечественнику, нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Я буду блокировать все его броски (улыбается). На самом деле, это круто, но вратарь, которому он забросит [рекордную шайбу], навсегда будет во всех хайлайтах. И будет упоминание: «Александр Овечкин забил рекордный гол такому-то вратарю». И это навсегда, не хочу быть в этом хайлайте», — заявил Гавриков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее тренер «Вашингтона» рассказал о восстановлении Овечкина.