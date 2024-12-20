Главный тренер «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин сможет сыграть в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что форварда команды Александра Овечкина не стоит ждать на льду в трех ближайших матчах. Слова Карбери передает журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.

«Мы не увидим его до перерыва, поэтому думаем, что он вернётся после него. Возможно, что это будет первая игра после перерыва. Мы не увидим его в оставшихся трех матчах», — сказал Карбери.

Первым матчем, в котором Овечкин может появиться на льду, является встреча против «Торонто» (29 декабря).

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее в «Вашингтоне» обозначили проблему, с которой столкнулись без Овечкина.