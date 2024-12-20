Путин наградил девятикратную олимпийскую чемпионку орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил девятикратную олимпийскую чемпионку Ларису Латынину орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Латынина завоевывала свои медали на трех Олимпийских играх в 1956, 1960, 1964 годах. Кроме девяти золотых наград в ее активе пять серебряных и четыре бронзовых. Она неоднократная чемпионка мира и Европы (1957—1962), СССР (1956—1964) в личных и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что в 1957 году на европейском первенстве Латынина завоевала все золото. До 2012 года гимнастка была самой титулованной спортсменкой на планете, ее рекорд побил американский пловец Майкл Фелпс. Латынина — рекордсменка по количеству олимпийских медалей в спортивной гимнастике среди женщин и мужчин.

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