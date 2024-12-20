Игрок «Зенита» Глушенков прогулялся в женской одежде

Игрок «Зенита» Глушенков попал на видео в вещах своей девушки

Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков во время отпуска на Мальдивах предстал в необычном образе, надев женские вещи — розовую кофту и штаны в сеточку.

Глушенков, который отдыхает вместе со своей девушкой Анной Нечаевой, в Telegram-канале которой и появилось соответствующее видео.

Как сообщает Sport24, полузащитник проиграл в карточную игру UNO партнеру по «Зениту» Юрию Горшкову и выполнял наказание.

Глушенков перешел в петербургский клуб в летнее трансферное окно 2024 года.

7 декабря в заключительном матче 2024 года «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча завершилась со счетом 1:2. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Краснодару» (39) только по дополнительным показателям.

Ранее политику «Зенита» подвергли критике.