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Политику «Зенита» подвергли критике

Тренер Шаронов раскритиковал политику «Зенита» и привёл в пример «Локомотив»
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Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»

Бывший игрок и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов остался недоволен тем, что у петербургского «Зенита» мало воспитанников. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У «Локомотива» постоянно появляются воспитанники, а у «Зенита» почему-то этого нет. Хотя я не думаю, что у петербуржцев последняя академия. Понятно, что «Зенит» ставит свои задачи, но лично я по-другому вижу развитие футбола в России в целом. Политика «Локомотива» мне ближе», — заявил он.

7 декабря в заключительном матче 2024 года «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча завершилась со счетом 1:2. На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Красноадру» (39) только по дополнительным показателям.

Ранее появилась информация, что один из ключевых игроков «Зенита» может покинуть клуб.

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