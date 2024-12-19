«Манчестер Сити» подпишет игрока на замену обладателю «Золотого мяча»

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» планирует приобрести игрока на замену травмированному Родри, который в октябре выиграл «Золотой мяч». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Руди Галетти.

Источник утверждает, что в списке кандидатов на замену испанцу значатся четыре фамилии. Это Эдерсон из «Аталанты», Адам Уортон из «Кристал Пэлас», Тиджани Рейндерс из «Милана» и Бруно Гимарайнс, выступающий за «Ньюкасл».

25 сентября «Манчестер Сити» сообщил о том, что Родри получил травму связок правого колена и выбыл на длительный срок.

Начиная с конца октября действующий чемпион Англии смог выиграть всего лишь один матч из 11 — против «Ноттингем Форест». В некоторых встречах они упускали серьезное преимущество, например, с «Фейеноордом».

Ранее сообщалось, что один из ключевых игроков «Зенита» может покинуть клуб.