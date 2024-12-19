Один из ключевых игроков «Зенита» может покинуть клуб

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может вернуться на родину. Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что бразильские клубы официально не контактировали с «Зенитом», поскольку понимают, что «сине-бело-голубые» не захотят расставаться с одним из ключевых футболистов. Отмечается, что попытки подписать Клаудиньо будут предприняты летом.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец забил один мяч и отдал пять голевых передач за 20 матчей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €17 млн.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее Клаудиньо назвали «катастрофой».