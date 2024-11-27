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«Фейеноорд» сыграл вничью с «Манчестер Сити», уступая со счетом 0:3

«Манчестер Сити» упустил победу над «Фейеноордом», выигрывая со счетом 3:0

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Hannah McKay/Reuters

Английский «Манчестер Сити» сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:3.

На 44-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет ударом с пенальти. Илкай Гюндоган в начале второго тайма удвоил преимущество «Сити». Через три минуты Холанд довел счет до разгрома. Анис Хадж Мусса за 15 минут до конца матча отыграл один мяч, Сантьяго Хименес забил второй мяч «Фейеноорда» на 83-й минуте, а за минуту до конца основного времени Давид Ганцко сделал счет 3:3.

В следующем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на выезде с туринским «Ювентусом», а «Фейеноорд» сыграет на выезде с чешской «Спартой».

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