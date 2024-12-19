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«Пари НН» арендовал нападающего «Краснодара»

«Пари НН» объявил об аренде нападающего «Краснодара» Кокшарова
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«Пари НН»

«Пари НН» арендовал нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Александр будет играть под 96 номером. Желаем как можно больше результативных действий и побед с нашей командой!» — говорится в заявлении «Пари НН».

19-летний Кокшаров дебютировал за основу «Краснодара» в 2022 году. Всего в его активе 13 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых футболист забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. «Пари НН» по итогам первой части чемпионата находится около зоны стыковых матчей: у коллектива 16 баллов. Столько же и у идущих следом «Химок».

Ранее был назван вариант возможного продолжения карьеры лучшего бомбардира РПЛ.

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