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Назван вариант возможного продолжения карьеры лучшего бомбардира РПЛ

TBR Football: «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» хотят приобрести Угальде
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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Одни из сильнейших клубов Англии, «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» хотят подписать костариканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Об этом сообщает TBR Football.

Источник утверждает, что «Челси» и «Арсенал» на данный момент находятся в поиске нового центрального нападющего. Внимание «Манчестер Сити» Угальде привлек еще в 2020 году во время выступлений за бельгийский «Ломмел», который входит в список команд, которым, как и «Сити», владеет City Football Group.

Сумма отступных в контракте Угальде со «Спартаком» составляет £25 млн. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €15 млн.

Угальде провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативных передачи. В гонке бомбардиров он занимает первое место с отрывом в четыре гола от россиянина Алексея Батракова из «Локомотива».

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее Алексей Батраков стал лауреатом ежегодной национальной премии «Первая пятерка».

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