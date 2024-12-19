В Госдуме оценили шансы на успех апелляции по делу Валиевой в суде

Шансов на успешный вердикт Федерального суда Швейцарии по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой немного. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев.

«Хотя все же очень на это надеюсь. Потому что даже если есть всего один процент надежды на положительный результат нашей апелляции, то все равно надо за него биться», — заявил Свищев.

Валиева подала повторную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на три решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее юрист объяснила, на что может рассчитывать Валиева при новой апелляции.