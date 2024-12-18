Стало известно, по каким делам Валиева подала повторную апелляцию

Российская фигуристка Камила Валиева подала повторную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на три решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе трибунала.

Речь идет о решениях Спортивного арбитражного суда CAS 2023/A/9451 («Валиева против Российского антидопингового агентства»), CAS 2023/A/9455 («Валиева и Российское антидопинговое агентство против Международного союза конькобежцев) и CAS 2023/A/9456 («Валиева и Российское антидопинговое агентство против Всемирного антидопингового агентства»).

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее юрист объяснила, на что может рассчитывать Валиева при новой апелляции.