Названы позиции, которые надо усилить лидеру РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов поделился размышлениями на тему того, нужно ли лидеру чемпионата России «Краснодара» усилить какую-то из линий. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Наверное, в плане стабильности игрока обороны им не хватает, потому что легкие мячи пропускает команда. При Ивиче оборона у «Краснодара» хорошо играла, возможно, атакующую игру можно было бы разнообразить. Потому что все заострено на Кордобе», — сказал Тарханов.

«Краснодар» завершает 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Сезон чемпионата России возобновится 28 февраля. «Краснодар» 1 марта на своем поле примет самарские «Крылья Советов», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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