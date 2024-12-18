«Пусть живет скромнее»: в Госдуме пристыдили игрока, пожаловавшегося на цены

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что российскому футболисту «Ростова» Николаю Комличенко должно быть стыдно жаловаться на цены в магазинах. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Можно же сходить на нормальные рынки и нормальные магазины. Можно помидоры не только за 1000 рублей, но и за 10 000 найти. Один. Квадратный. Китайцы сейчас такие выращивают. Поэтому пусть Николай живет скромнее», — заявил Свищев.

18 декабря футболист заявил, что его шокируют цены в магазинах.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 15 матчах за клуб. «Ростов» с 26 баллами занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти сыгранных туров.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершает «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

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