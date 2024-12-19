Мишина и Галлямов выиграли короткую программу спортивных пар на чемпионате России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу спортивных пар на чемпионате России — 2025.

Спортсмены за свой прокат набрали 82.95 балла. На втором месте оказались Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, получившие за свой прокат 74.17 балла. Замкнули тройку лучших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 73.40.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Татьяна Тарасова назвала фаворитов чемпионата России.