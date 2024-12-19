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Спорт

Пара Тутберидзе допустила катастрофическую ошибку. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Спортивные пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые тренируются под руководством Этери Тутберидзе, сражаются за золото со своими извечными соперниками — чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:04

Закрывают короткую программу у спортивных пар Алиса Блинникова и Алексей Карпов!

14:03

Неплохо откатали короткую программу спортсмены, показав значительный прогресс по сравнению с собою предыдущими. Может быть, немного не хватило скорости, но со временем этот навык всегда можно будет усовершенствовать. 71,30 балла получают фигуристы.

13:57

Ясмина Кадырова и Илья Миронов продолжают соревновательную программу.

13:56

Это было действительно чемпионское выступление! Высший класс, просто мастер-класс по тому, что такое настоящее фигурное катание! Как одно целое откатали Анастасия и Александр, заработав почти 83 балла! Безусловно, это первое место.

13:51

На площадке Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

13:49

Трогательную песню Елены Ваенги ребята совершенно не испортили, продемонстрировав образцово чистый прокат. Но получили штраф в балл за то, что перекатали по времени. «Они что, придурки?» — воскликнула Татьяна Тарасова, узнав об этом. Итоговый результат пары превысил 72 балла, это третье место пока.

13:43

Открывают вторую разминку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

13:37

На льду участники второй разминки!

13:36

Не получилось у ребят выступить на уровне предыдущих пар, хотя откровенно говоря, никто от них ничего сверхвыдающегося и не ожидал. Чуть менее 60 баллов набирают Александр и Дарья.

13:31

Дарья Андреева и Александр Акимов, представляющие Санкт-Петербург, закрывают первую разминку.

13:30

Тоже не все получилось у этой пары, были ошибки, причем довольно грубые. Всего 68,71 балла получают спортсмены, располагаясь на последнем месте.

13:24

Следом на льду появляются Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

13:23

Единственная ошибка была на параллельном тройном лутце у Натальи, неудачно она приземлилась, потеряв равновесие. Все остальное в целом было исполнено на высоком уровне, хотя некоторые элементы судьи оценили третьим, а не четвертым уровнем сложности. 74,17 балла зарабатывают спортсмены.

13:18

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук продолжают соревновательную программу.

13:17

Плачет Александра, весь макияж растекается по лицу. Всего 73 с небольшим балла получают спортсмены, Дмитрий после объявления оценок также полностью меняется в лице. Это шок.

13:13

Вот это да, невероятные ошибки допустила Александра, которым не находит объяснения даже великая Татьяна Анатольевна Тарасова, работающая на турнире в статусе комментатора. Упала Бойкова с тройного выброса. Плюсом еще несколько более мелких ошибок совершила. Все понимают спортсмены без слов, даже Этери Тутберидзе у бортика вопрошает у Александры: «Нервничала?», на что получает в ответ твердое «вообще нет».

13:08

Открывают соревнования Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Лейтмотивом их выступления будет музыка из кинофильма «Убить Билла».

13:04

На льду участники первой разминки!

13:00

На ваших экранах стартовый протокол.

Первая разминка:

  1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
  2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
  3. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
  4. Дарья Андреева/Александр Акимов

Вторая разминка: 5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
7. Ясмина Кадырова/Илья Миронов
8. Алиса Блинникова/Алексей Карпов

12:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске стартовал долгожданный чемпионат России, где сражаются сильнейшие спортсмены страны. Сейчас спортивные пары покажут свои короткие программы.

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