Пара Тутберидзе допустила катастрофическую ошибку. LIVE

13:13

Вот это да, невероятные ошибки допустила Александра, которым не находит объяснения даже великая Татьяна Анатольевна Тарасова, работающая на турнире в статусе комментатора. Упала Бойкова с тройного выброса. Плюсом еще несколько более мелких ошибок совершила. Все понимают спортсмены без слов, даже Этери Тутберидзе у бортика вопрошает у Александры: «Нервничала?», на что получает в ответ твердое «вообще нет».