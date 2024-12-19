Пара Тутберидзе допустила катастрофическую ошибку. LIVE

Неплохо откатали короткую программу спортсмены, показав значительный прогресс по сравнению с собою предыдущими. Может быть, немного не хватило скорости, но со временем этот навык всегда можно будет усовершенствовать. 71,30 балла получают фигуристы.
Это было действительно чемпионское выступление! Высший класс, просто мастер-класс по тому, что такое настоящее фигурное катание! Как одно целое откатали Анастасия и Александр, заработав почти 83 балла! Безусловно, это первое место.
Трогательную песню Елены Ваенги ребята совершенно не испортили, продемонстрировав образцово чистый прокат. Но получили штраф в балл за то, что перекатали по времени. «Они что, придурки?» — воскликнула Татьяна Тарасова, узнав об этом. Итоговый результат пары превысил 72 балла, это третье место пока.
Не получилось у ребят выступить на уровне предыдущих пар, хотя откровенно говоря, никто от них ничего сверхвыдающегося и не ожидал. Чуть менее 60 баллов набирают Александр и Дарья.
Тоже не все получилось у этой пары, были ошибки, причем довольно грубые. Всего 68,71 балла получают спортсмены, располагаясь на последнем месте.
Единственная ошибка была на параллельном тройном лутце у Натальи, неудачно она приземлилась, потеряв равновесие. Все остальное в целом было исполнено на высоком уровне, хотя некоторые элементы судьи оценили третьим, а не четвертым уровнем сложности. 74,17 балла зарабатывают спортсмены.
Плачет Александра, весь макияж растекается по лицу. Всего 73 с небольшим балла получают спортсмены, Дмитрий после объявления оценок также полностью меняется в лице. Это шок.
Вот это да, невероятные ошибки допустила Александра, которым не находит объяснения даже великая Татьяна Анатольевна Тарасова, работающая на турнире в статусе комментатора. Упала Бойкова с тройного выброса. Плюсом еще несколько более мелких ошибок совершила. Все понимают спортсмены без слов, даже Этери Тутберидзе у бортика вопрошает у Александры: «Нервничала?», на что получает в ответ твердое «вообще нет».
Открывают соревнования Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Лейтмотивом их выступления будет музыка из кинофильма «Убить Билла».
На ваших экранах стартовый протокол.
Первая разминка:
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
- Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
- Дарья Андреева/Александр Акимов
Вторая разминка:
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
7. Ясмина Кадырова/Илья Миронов
8. Алиса Блинникова/Алексей Карпов