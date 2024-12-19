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«Не надо писать об этом все время»: Вяльбе о четырехкратной чемпионке ОИ, перенесшей инсульт

Глава ФЛГР Вяльбе о Сметаниной: человек в очень тяжелом состоянии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не может комментировать состояние четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, перенесшей инсульт. Ее слова приводит ТАСС.

«Я не врач, не могу ничего комментировать. Пока она в таком же состоянии, тяжелом. Думаю, что об этом не надо писать все время. Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии», — заявила Вяльбе.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее стали известны подробности о состоянии Сметаниной.

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