Губерниев призвал задать Белому дому вопрос о возвращении России на международную арену

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев посоветовал задать Белому дому вопрос о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Его заявление приводит Sport24.

«Вопрос о возвращении России на международную арену вам лучше задать пресс-службе Белого дома. Может быть, там помогут. Но я очень надеюсь, что мы вернемся. Не все зависит от нас», — заявил Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

На прошедшем в декабре чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступили 27 спортсменов из России, получившие нейтральный статус. Российская команда заняла второе место в медальном зачете, уступив только США.

Ранее Дмитрий Песков одобрил диалог с международными спортивными организациями.