Песков одобрил диалог с международными спортивными организациями

Пресс-секретарь президент Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что диалог с международными спортивными организациями нужен, чтобы обеспечить российским атлетам участие в соревнованиях. Его слова приводит Telegram-канал программы «Вести».

«И если можно вести диалог с тем, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать. Пример с плаванием это подтверждает», — заявил Песков.

На прошедшем в декабре чемпионат мира по плаванию на короткой воде выступили 27 спортсменов из России, получившие нейтральный статус. Российская команда заняла второе место в медальном зачете, уступив только США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Венгрия добилась исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза.