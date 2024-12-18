Российский тренер объяснил прогресс лучшего бомбардира РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов объяснил прогресс костариканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Первый сезон у него здесь не получился. Был Соболев, была ротация, разные позиции. А при Станковиче выяснилось, что он игрок штрафной площадки. Здорово выбирает позицию, умеет играть на опережение. Первые впечатления об Угальде были обманчивыми», — заявил Колыванов.

Угальде провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативных передачи. В гонке бомбардиров он занимает первое место с отрывом в четыре гола от россиянина Алексея Батракова из «Локомотива».

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Батраков стал лауреатом ежегодной национальной премии «Первая пятерка».