Российская теннисистка раскрыла, что сделает с призовыми за медаль ОИ-2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью YouTube-каналу BetBoom Tennis раскрыла, как планирует распорядиться призовыми, которые получила за свое выступление на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«У меня нет такого, что я хочу сразу куда-то эту сумму потратить, в основном она просто лежит на банковском счете. На какой-нибудь отдых потрачу в следующем году», — заявила спортсменка.

20-летняя Шнайдер также добавила, что советуется с родителями по поводу финансов.

Шнайдер в паре с 17-летней Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде.

3 ноября Шнайдер выиграла турнир в Гонконге. В финале турнира представительница России обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер. Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. После этого она поднялась на рекордное для себя 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На сегодняшний момент она занимает 13-ю позицию в списке лучших теннисисток.

Ранее Венгрия добилась исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза.