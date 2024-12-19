Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка раскрыла, что сделает с призовыми за медаль ОИ-2024

Теннисистка Диана Шнайдер положит призовые за Олимпиаду-2024 на банковский счет

close
Angelika Warmuth/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью YouTube-каналу BetBoom Tennis раскрыла, как планирует распорядиться призовыми, которые получила за свое выступление на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«У меня нет такого, что я хочу сразу куда-то эту сумму потратить, в основном она просто лежит на банковском счете. На какой-нибудь отдых потрачу в следующем году», — заявила спортсменка.

20-летняя Шнайдер также добавила, что советуется с родителями по поводу финансов.

Шнайдер в паре с 17-летней Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде.

3 ноября Шнайдер выиграла турнир в Гонконге. В финале турнира представительница России обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер. Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. После этого она поднялась на рекордное для себя 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На сегодняшний момент она занимает 13-ю позицию в списке лучших теннисисток.

Ранее Венгрия добилась исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами