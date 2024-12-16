Венгрия добилась исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения Олимпийского комитета России из 15-го пакета санкций Евросоюза, передает РИА Новости.

«Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России. И двух российских футбольных команд первого звена», — сказал Сийярто.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. На Олимпиаду смогли приехать 15 россиян. В финал олимпийского турнира в теннисном парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные атлеты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее атлетку из Литвы отстранили за антироссийскую футболку.