Сафонов вышел на замену на 20-й минуте матча «ПСЖ» с «Монако»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов появился на поле в матче 16-го тура чемпионата Франции на 20-й минуте игры.

Сафонов сменил итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму после того, как тот получил сильный удар шипами в лицо.

Поединок проходит на стадионе «Луи II» в Монако. Главным арбитром противостояния назначен Франсуа Летексье. Стартовый свисток для футболистов прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. «ПСЖ» впереди со счетом 1:0.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 15 туров в активе парижской команды 37 очков. «Монако» отстает от соперника на семь баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

5 января команды встретятся вновь, чтобы сыграть в Суперкубке Франции. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

В 2024 году «ПСЖ» проведет еще один поединок и в рамках 1/32 финала Кубка Франции сыграет с «Лансом» 22 декабря. «Монако» в тот же день в рамках той же стадии Кубка Франции сыграет с Юнион Сен-Жан.

Ранее экс-жена Сафонова обратилась к голкиперу.