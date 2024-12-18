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«Пять месяцев прошу»: экс-жена Сафонова обратилась к голкиперу

Экс-жена Сафонова Анастасия обратилась к голкиперу с просьбой из-за алиментов

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nastysha_za_ /Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анастасия Казачек, бывшая супруга голкипера сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, обратилась к экс-супругу, упомянув, что его адвокат Андрей Крючков уже проиграл пять судебных дел. Ее слова приводит Sport24.

«Верят ли читатели адвокату Крючкову, который проиграл на сегодня для футболиста Матвея Сафонова пять судебных дел и ни одного дела не выиграл? Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение! Или тебе твой адвокат не разрешает?» — заявила Казачек.

10 декабря кассация оставила в силе решение по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. 26 ноября голкипер был включен в стартовый состав парижской команды на матч Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Игра завершилась с результатом 0:1, однако Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков команды после матча.

Ранее появилась информация, что один из исков Сафонова к бывшей супруге отклонили.

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Футбол. Чемпионат Франции
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