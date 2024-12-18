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Стало известно место прощания с Янисом Тиммой

Сестра Яниса Тиммы Лелде сообщила, что прощание с баскетболистом пройдет в Риге

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Global Look Press

Сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прощание с 32-летним спортсменом пройдет в Риге.

Она заявила, что более подробная информация появится позднее. Жандецка также назвала своего брата эмоциональным и ранимым человеком, целеустремленным и трудолюбивым.

«Те, кто был знаком с братом ближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывалось уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется», — написала родственница.

Жандецка поблагодарила всех, кто пытался помочь Тимме в последнее время. Она заявила, что брат принял решение, а семье остается только принять его выбор.

«Уверена, что теперь у сына Яниса Кристиана, приемного сына Гектора и баскетболистов сборной Латвии появится на одного физически крепкого ангела-хранителя больше!» — отметила Жандецка.

17 декабря стало известно о кончине Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находился в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила, что в трагедии с Тиммой ей жалко только спортсмена.

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