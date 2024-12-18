«Имеет место»: Песков о политизации международного спорта

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» ответил на вопрос о том, стал ли международный спорт менее политизированным после разрешения российским спортсменам, в частности, пловцам, принять участие в международных соревнованиях.

«Проявления политизации международного спорта по-прежнему имеют место», — отметил пресс-секретарь президента.

На прошедшем в декабре чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступили 27 спортсменов из России, получившие нейтральный статус. Российская команда заняла второе место в медальном зачете, уступив только США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Венгрия добилась исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза.