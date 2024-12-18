Российский футболист шокирован ценами на продукты

Футболист «Ростова» Николай Комличенко заявил, что шокирован ценами на продукты в России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», — заявил Комличенко.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 15 матчах за клуб.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. «Ростов» с 26 баллами занимает седьмую строчку.

В первом туре весенней части чемпионата «Ростов» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 2 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

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