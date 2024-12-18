Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сафонов и Головин попали в заявки «ПСЖ» и «Монако» на матч чемпионата Франции

Российский голкипер Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Монако»

close
Panoramic/Global Look Press

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и его соотечественник, полузащитник »Монако» Александр Головин попали в заявки своих команд на матч 16-го тура чемпионата Франции.

Поединок состоится 18 декабря на стадионе «Луи II» в Монако. Главным арбитром противостояния назначен Франсуа Летексье. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 15 туров в активе парижской команды 37 очков. «Монако» отстает от соперника на семь баллов, идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет равное количество очков с «Марселем», который расположился на второй строчке.

5 января команды встретятся вновь, чтобы сыграть в Суперкубке Франции. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

В 2024 году «ПСЖ» проведет еще один поединок и в рамках 1/32 финала Кубка Франции сыграет с «Лансом» 22 декабря. «Монако» в тот же день в рамках той же стадии Кубка Франции сыграет с Юнион Сен-Жан.

Ранее экс-жена Сафонова обратилась к голкиперу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами