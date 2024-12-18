Тренер «Вашингтона» рассказал о восстановлении Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о том, что восстановление российского форварда Александра Овечкина протекает в нормальном режиме. Его слова приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RMNB.

«Он прогрессирует. Все идет по плану, никаких эксцессов у него не было, он движется в правильном направлении. Так что произойдет ли его возвращение через неделю или через две недели — это пока вопрос», — заявил Карбери.

«Вашингтон» уже почти месяц играет без российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.

«Кэпиталз» проиграли две игры подряд без россиянина: 17 декабря они уступили «Далласу», а 18 декабря — «Чикаго».

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.