«Вашингтон» без Овечкина проиграл в НХЛ

«Даллас Старз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась со счетом 3:1. В составе победившей команды голами отметились Роопе Хинц, который оформил дубль, и Лиан Биксель. Автором единственного гола «Кэпиталз» стал Дилан Строум.

«Вашингтон» прервал пятиматчевую победную серию в Национальной хоккейной лиге, а также для «Кэпиталз» это поражение стало первым гостевым за последние 11 матчей. Команда шла на серии из 10 выигранных встреч на площадке соперника. В гостях «столичные» проиграли до этого 4 ноября, уступив »Каролине Харрикейнз» со счетом 2:4. «Даллас» выиграл второй матч подряд.

«Вашингтон» уже почти месяц играет без российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.