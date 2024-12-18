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«Вашингтон» без Овечкина второй раз подряд проиграл в НХЛ

«Вашингтон» без Александра Овечкина проиграл второй раз подряд

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Вашингтон» вышел вперед уже в первом периоде — отличились Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане. Однако в третьем отрезке «Кэпиталз» пропустили три шайбы. В составе «Блэкхоукс» забивали россиянин Иван Михеев, Ти Джей Броди и Райан Донато.

«Вашингтон» уже почти месяц играет без российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.

«Чикаго» занимает 15-ю строчку в Западной конференции, набрав 24 очка после 32 встреч. «Вашингтон» потерял лидерство на Востоке — у коллектива 44 балла после 31 встречи, а у вышедшего вперед «Нью-Джерси» на один больше, однако сыграно 34 игры.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.

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