Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в «Гонке Чемпионов». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Позавчера мы получили окончательное согласие на участие Александра Большунова. Это одно из самых громких имен в лыжах. Кроме того, еще мы будем анонсировать возвращение в строй Натальи Терентьевой», — заявил Пак.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

6 декабря старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов переболел коронавирусом.

7 декабря президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Большунова спортсменом года в России.

«Гонка Чемпионов» пройдет в Рязани 4 и 5 января. Участниками соревнований станут 40 лыжников и биатлонистов из России и Белоруссии.

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