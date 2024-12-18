Российский пловец рассказал о взаимоотношениях с иностранцами на чемпионате мира

Российский пловец Илья Бородин рассказал, что иностранные спортсмены были исключительно рады возвращению россиян на международные соревнования. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С теми парнями, с которыми я плавал, мы знакомы давно. С кем-то с 2019-го, с кем-то с 2021-го. Все на позитивных отношениях. Были рады, поздравляли с возвращением», — заявил Бородин.

Российский пловец выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, показав результат 3 минуты 56,83 секунд.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее российский пловец Мирон Лифинцев удивился из-за поздравления американки.