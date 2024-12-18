«Он не позвонил»: друг баскетболиста Тиммы рассказал об их последнем разговоре

Бывший капитан сборной Латвии по баскетболу Янис Блумс рассказал о последней переписке с погибшим Янисом Тиммой. Его слова приводит Jauns.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Янисом. Я всегда его понимал и в чем-то помогал». Последнее сообщение, которое я ему отправил, было: «Если что-нибудь понадобится, обязательно позвони!» Но он не позвонил», — рассказал Блумс.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что тело Тиммы нашли в одном из отелей Москвы.

16 декабря баскетболист поздравил свою бывшую супругу — певицу Анну Седокову — с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», который также уже выразил свои соболезнования, и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Блумс выступал в Единой лиге ВТБ за литовский «Летувос Ритас», казахстанскую «Астану», латвийский «ВЭФ» и российскую «Парму».

Ранее сообщалось, что родные собирают деньги на похороны Тиммы.