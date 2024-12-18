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В Госдуме назвали условия для возвращения российских спортсменов к международным стартам

Баталова: для возвращения спортсменов к международным стартам нужно время

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Конструктивный диалог с международными спортивными организациями необходим для того, чтобы российских спортсменов допускали к соревнованиям. Об этом рассказала член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова, комментируя слова министра спорта России Михаила Дегтярева о планах усилить юридическую работу для возвращения российских спортсменов на международные соревнования, передает Pravda.Ru.

«Мы видим, что российские спортсмены уже допускаются к некоторым международным соревнованиям, иногда даже с национальным флагом и гимном. Но ждать, что кто-то решит наши проблемы за нас, нельзя. Федерациям и спортивным организациям необходимо активнее взаимодействовать с зарубежными коллегами и приглашать их на соревнования в Россию», — подчеркнула она.

По ее словам, положительно на налаживание контактов влияют международные спортивные форумы. В их числе — «Россия — спортивная держава». При этом Баталова уточнила, что процесс возвращения представителей России к состязаниям займет некоторое время, потому что его нельзя провести быстро.

В декабре министр спорта России Михаил Дегтярев был избран новым президентом Олимпийского комитета России. Он поддержал выступление россиян на международных турнирах — даже без своего флага и гимна, — но пообещал расширить штат юристов и начать качественную борьбу за полноценное возвращение России на соревнования. Олимпийский чемпион Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что Дегтярев справится с этой задачей.

Ранее сообщалось, что в международной федерации извинились за указание России в карточках нейтральных спортсменов.

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