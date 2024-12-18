Российский вратарь впервые в сезоне сыграл на ноль в матче НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков впервые в сезоне сыграл на ноль.

25-летний голкипер был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». «Каролина» выиграла со счетом 4:0, а Кочетков отразил все 32 броска по своим воротам. Забитыми шайбами отметились канадцы Джордан Мартинук и Тайсон Йост, финн Себастьян Ахо, а также россиянин Андрей Свечников.

Коллективы выступают в Восточной конференции НХЛ. После 31 игры у «Каролины» 41 очко, они занимают в турнирной таблице третье место. «Айлендерс» набрали 31 балл за 33 встречи и занимают 12-е место.

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Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

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