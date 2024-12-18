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Названы сроки возвращения Овечкина на лед

RMNB: Овечкин может сыграть до рождества

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Isaiah J. Downing/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин может вернуться на лед до рождественской паузы. Об этом сообщил инсайдер лиги Пьер ЛеБрюн, его слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на RMNB.

«Потенциально он может сыграть одну игру перед каникулами, либо он будет полностью готов к играм после каникул», — сказал ЛеБрюн.

«Вашингтон» уже почти месяц играет без российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.

«Кэпиталз» проиграли две игры подряд без россиянина: 17 декабря они уступили «Далласу», а 18 декабря — «Чикаго».

Рождественская пауза в НХЛ пройдет с 25 по 27 декабря. Последнюю игру перед ней «Вашингтон» проведет против «Бостона».

Ранее американский хоккеист повторил достижение Овечкина.

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