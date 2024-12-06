19-летний россиянин установил уникальное достижение в НХЛ

19-летний россиянин Матвей Мичков, представляющий «Филадельфию Флайерз», первым из новичков текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 20 очков за результативность.

6 декабря «Филадельфия Флайерз» проиграла «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:7.

В составе «Пантерз» забитыми шайбами отличились Эван Родригес (3-я минута), Нико Миккола (7-я минута), Александр Барков (24-я минута), Картер Верхаге (34-я минута), Густав Форслинг (55-я минута), Сэм Рейнхарт (59-я минута) и Мэттью Ткачук (60-я минута, пустые ворота).

У хозяев отличались Тайсон Ферстер (28-я минута), Ник Силер (30-я минута), дважды Оуэн Типпетт (38-я и 39-я минуты) и Гарнет Хэтэуэй (46-я минута).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил игру по личным причинам. Страж ворот «Флайерз» Иван Федотов пропустил дважды в первом периоде и был заменен.

19-летний россиянин Матвей Мичков отдал три результативные передачи во втором периоде. После этих баллов в его активе их стало 22. За 24 проведенные игры он забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

Коллективы выступают в Западной конференции НХЛ. После этой победы, «Флорида» стала пятой — у них 34 очка за 27 встреч. «Филадельфия» идет на грани зоны плей-офф — они делят восьмую-девятую строчки с «Нью-Йорк Рейнджерс». У команд по 27 баллов, однако у «Флайерз» сыграно 26 встреч, а у «Нью-Йорка» — 24.

На драфте НХЛ 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером.

Ранее 19-летний российский хоккеист повторил достижение Сидни Кросби и Ильи Ковальчука.