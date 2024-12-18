«Это просто катастрофа»: экс-игрок назвал главную проблему «Зенита»

Экс‑полузащитник сборной России Игорь Корнеев отметил недостаток мотивации у петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), а также назвал бразильского полузащитника Клаудиньо «катастрофой». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Первая часть сезона получилась скомканной. У сине‑бело‑голубых сильнейший состав в лиге. Команде нужна перестройка, нужны новые игроки с мотивацией. Те, кто готовы бегать. Сейчас я не вижу мотивации у них, а Клаудиньо — это просто катастрофа», — заявил Корнеев.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

В первом туре весенней части чемпионата «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

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