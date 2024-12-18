«Пульс был за 200»: Махачев назвал самый сложный бой в карьере

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев назвал поединок с австралийцем Александром Волкановски самым сложным в карьере. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на ESPN MMA.

«Бой против Царукяна был сложным, но не сложнейшим. Потому что пять раундов против Волкановски — это было сумасшествие, у меня пульс был за 200 ударов в минуту», — заявил Махачев.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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