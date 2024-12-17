Украинский футболист «Челси» прошел проверку на полиграфе после проваленного допинг-теста

Украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на полиграфе после проваленного допинг-теста. Об этом сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Источник утверждает, что футболист прошел процедуру в Лондоне. Мудрик заявил, что не причастен к попаданию допинга в его организм. Отмечается, что ответы украинца превысили среднюю норму доверия и с большой вероятностью были честными.

Утром 17 декабря сообщалось, что Мудрик провалил допинг-тест.

23-летний украинец перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2023/24 провел 31 матч, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После не самого удачного начала сезона-2024/25 он подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола. 19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком.

Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее Мудрик заявил, что никогда сознательно не использовал допинг.