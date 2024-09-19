«Челси» готов расстаться с Мудриком

Руководство лондонского «Челси» готово расстаться с украинским вингером Михаилом Мудриком. Об этом сообщает портал TEAMtalk.

По информации источника, клуб открыт к переговорам как по аренде, так и по продаже футболиста. К 23-летнему игроку проявляют интерес мюнхенская «Бавария», «Марсель», а также неназванные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2023/24 провел 31 матч, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После не самого удачного начала сезона-2024/25, где украинский футболист провел всего две неполные игры, он подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Александр Соболев переживет оскорбления фанатов.