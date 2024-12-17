Украинский футболист «Челси» провалил допинг-тест

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает Tribuna.

По информации СМИ, взятая допинг-проба «А» дала положительный результат на запрещенный препарат. Если проба «Б», которую специалисты вскроют в ближайшее время, подтвердит результат, Мудрику грозит длительная дисквалификация — до четырех лет.

Мудрику 23 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2023/24 провел 31 матч, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После не самого удачного начала сезона-2024/25 он подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола. 19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком.

Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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