Фигуристка Косторная резко ответила на слухи о смене гражданства

Российская фигуристка Алена Косторная, которая выступает в парном катании со своим супругом Георгием Куницей, заявила, что они не собираются менять свое спортивное гражданство. Ее слова приводит ТАСС.

«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы — спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх», — заявила она.

3 октября американский журналист Дэйв Лис заявил, что готов помочь Косторной и ее мужу с деньгами, чтобы осуществить их переход в сборную Азербайджана.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Косторная рассказала о серьезной болезни.