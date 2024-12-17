Стали известны даты полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

В Пути регионов махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» 11 марта. В этот день также сыграют «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Матчи «Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) и «Урал» — «Рубин» состоятся 12 марта.

Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ состоятся 12 марта: «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», а в другой паре сойдутся две московские команды — ЦСКА и «Динамо».

Дата ответных встреч Пути РПЛ будет названа позднее.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее была названа дата возобновления чемпионата России по футболу.