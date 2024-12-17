Названа дата возобновления чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) в своем официальном Telegram-канале опубликовала расписание на первые туры весенней части соревнования.

В стартовом матче турнира после перерыва сойдутся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Они сыграют на стадионе «Анжи Арена» 28 февраля в 19:00 по московскому времени.

Также уже на старте весеннего отрезка петербургский «Зенит» сыграет со столичным ЦСКА. «Краснодар» в этом туре сразится с «Крыльями Советов», а «Спартак» — с «Оренбургом».

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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