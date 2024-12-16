Аршавин назвал причину спада «Зенита»

Трехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в эфире шоу «Это футбол, брат!» связал спал команды с травмами Максима Глушенкова и Вендела.

«Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может. Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы», — сказал Аршавин.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 22 очка.

Ранее иностранный футболист удивился своим успехам в текущем сезоне.