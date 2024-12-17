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Олимпийская чемпионка назвала «Последний герой» самым страшным шоу в своей жизни

Бегунья Мастеркова назвала «Последний герой» самым сложным и страшным проектом

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Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» сравнила свой опыт участия в шоу «Форт Боярд» и в проекте «Последний герой. Русский сезон» для телеканала ТВ-3.

«Где было страшнее и опаснее? «Последний герой» для меня — это самый незабываемый период, самый сложный, страшный и непредсказуемый проект. Я не знаю, смогла бы пройти этот путь еще раз. Это большой вопрос», — призналась Мастеркова.

Олимпийская чемпионка заявила, что физические испытания на «Последнем герое» были весьма сложными: например, ей пришлось в течение 40 минут выполнять беговой челнок.

Мастеркова назвала «Последний герой» самым «жестким» проектом, в котором она участвовала: участникам приходилось спать на еловых ветках в тайге — на берегу Телецкого озера в республике Алтай.

Ранее олимпийская чемпионка назвала Ксению Бородину «красивой, модной и сытой».

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