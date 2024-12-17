Олимпийская чемпионка назвала Ксению Бородину «красивой, модной и сытой»

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала о своем отношении к Ксении Бородиной, которая исполняла роль ведущей на проекте «Последний герой. Русский сезон» для телеканала ТВ-3.

Мастеркова принимала участие в данном шоу в качестве члена одной из команд-соперников.

«Ксения — яркий пример красоты, ума, дружелюбия и справедливой строгости! Я бы не хотела видеть ведущую-гладиатора с дредами и пирсингом. На фоне нашей усталости и в какой-то мере неопрятности приятно было видеть Ксению», — призналась Мастеркова.

Олимпийская чемпионка вспомнила, как Бородина пыталась мотивировать участников, которые были вынуждены ночевать в тайге при температуре +4 градуса и есть «три столовых ложки гречки в сутки».

«Ксения — красивая, модная и сытая. Говорила нам, что мы целенаправленно выбрали тот путь, по которому идем сейчас, а вернуться к достатку, красивой одежде и сытости в животе можно быстро. Но тогда мечта стать последним героем останется лишь мечтой», — сказала Мастеркова.

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